Новый год в воздухе: пассажиры каких рейсов в Украину встретят 2022-й в небе

Как вам идея встретить Новый 2022 год в самолете? Пассажиров некоторых рейсов именно это и ждет в новогоднюю ночь, сообщает 24 Канал.

Согласно анализу расписания рейсов украинских аэропортов, пассажиры 4 аэродромов Украины встретят Новый год в воздухе.

Новый год в небе встретят пассажиры 4 аэропортов Украины

Так, Новый 2022 год в самолете встретят пассажиры четырех украинских аэропортов – Борисполя, "Киева" (Жуляны), Львова и Харькова.

Рейсы, которые совершат в новогоднюю ночь:

Киев (Борисполь) 23:25 – Дубай 07:00 – авиакомпания flyDubai ;

; Париж (Бове) 22:15 – Киев (Жуляны) 02:20 – авиакомпания Wizz Air ;

; Рига 23:10 – Киев (Борисполь) 01:05 – авиакомпания Air Baltic ;

; Амстердам 20:35 – Киев (Борисполь) 00:35 – авиакомпания KLM.

Отмечается, что в региональных аэропортах Новый год встретят пассажиры двух рейсов Turkish Airlines в Стамбул. Они улетят вечером из Львова и Харькова, а приземлятся в Турции уже 1 января.

Как празднуют Новый год в воздухе?

В небе хотелось бы особого празднования, впрочем, специальных мероприятий для пассажиров новогодних рейсов авиакомпании не анонсировали.

Следует напомнить, что правила авиаперевозчиков запрещают распивать спиртные напитки, принесенные на борт самолета. При этом алкоголь можно приобрести на борту некоторых рейсов при продаже товаров Duty Free. Поэтому, выпить бокал игристого все же будет возможность!