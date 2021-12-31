Самые значимые события на украинском авторынке в 2021 году

Каждый год сайт определяет самые резонансные события для авторынка. Важность и популярность событий мы, как всегда, определили по числу прочтений новостей соответствующей тематики. 2021-й год был очень насыщенный событиями и главных тем было много, сообщает Autoconsulting.

Чип-кризис и дефицит автомобилей

Об этой проблеме сайт впервые рассказал еще в конце 2020 года. Но тогда, казалось, что эта какая-то далекая проблема, которая к нам не имеет отношения. Постепенно она стала все больше затрагивать украинский рынок, а осенью стала реальной проблемой. Последствия дефицита микрочипов мировой автопром будет разбирать еще не один год, а потери от него исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов.

Закат эпохи ДВС и электромобили

Если в предыдущие годы наши читатели активно интересовались тематикой электромобилей, то в 2021 году эта тема стала доминирующей. Мы много и часто писали о новинках электромобилей, проводили тесты. Также в 2021 году активно рос интерес и к теме подзаряжаемых «гибридов» Plug-in (PHEV), притом мы фиксировали даже большие темпы роста интереса нашей аудитории, чем к самим электроавто. За год тематика электромобильности прибавила в разы и фактически стала одной из лидеров по читаемости. Кроме того, на протяжение года практически все ведущие автопроизводители заявили о прекращении выпуска авто с ДВС уже в блидайшие годы, что также добавила резонанса. Впервые мы рассказали и о первой в стране водородном автомобиле, который вызвал большой резонанс.

Рост авторынка

В 2021 году украинский авторынок впервые с 2013 года преодолел отметку в 100 000 проданных новых автомобилей. Последние три года рынок близко подходил к этому показателю, но взять «сотку» у дилеров так и не получалось. А в 2021 году рост авторынка начался буквально с начала года и с каждым месяцем он все нарастал. Не смог остановить его даже дефицит автомобилей в автосалонах. И украинский авторынок стал одним из не многих растущих рынков в мире. И новости о росте авторынка интересовали наших читателей на протяжении всего года.

Автобусные тендеры и система Prozorro

Автобусные тендеры, которые проводили в городах, почти всегда сопровождали скандалы. Научились чиновники и обходить, казалось бы, беспристрастную систему Prozorro. Новости на тематику автобусных закупок были в ТОПе по популярности в 2021 году.

Возрождение КрАЗа

Тематика и судьба КрАЗа всегда интересовала наших читателей, поэтому, когда весной 2021 года «АвтоКрАЗ» подал первые признаки жизни после банкротства, это вызвало большой резонанс. Наши читатели пристально следили за всеми новостями о КрАЗе, смотрели видео о нем и интересовались буквально каждой новостью о заводе. Поэтому тема «КРАЗа» вошла в ТОП-5 тем 2021 года.

Кроме того, на протяжение года были популярны новости о запуске новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД и росте штрафов за нарушения, весь год фоном была тема растаможки евроблях (хотя за предыдущие несколько лет она порядком поднадоела). Обо всем этом мы рассказывали на страницах.