Белорусское гражданство с августа получили более 2,3 тыс. украинцев

Свыше 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины, получили с августа этого года белорусское гражданство. Об этом, со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

Президент Беларуси Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, подписал 31 декабря указ №515 "О приеме в гражданство Республики Беларусь", в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины.

А с августа 2021 г. приняты в гражданство 1076 украинцев. В первую очередь это лица, прибывшие из Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, за этот период 1 тыс. 234 гражданина Украины приобрели белорусское гражданство в упрощенном порядке.