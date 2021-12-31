Шольц упомянул Украину в новогоднем поздравлении

Впервые за 17 лет немцы услышат новогоднее поздравление не от Ангелы Меркель. Новый канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил об Украине в своем первом новогоднем поздравлении. Об этом, ссылаясь на немецкие СМИ, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

В своей речи Шольц выступил за "суверенную, единственную, сильную Европу" .

Он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал немецкий канцлер.

Комментируя опасения, что Россия может напасть на Украину, Шольц сказал:

"Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".

Он напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Большой семерке.