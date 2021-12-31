Шольц упомянул Украину в новогоднем поздравлении
Впервые за 17 лет немцы услышат новогоднее поздравление не от Ангелы Меркель. Новый канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил об Украине в своем первом новогоднем поздравлении. Об этом, ссылаясь на немецкие СМИ, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.
В своей речи Шольц выступил за
"суверенную, единственную, сильную Европу".
Он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.
"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал немецкий канцлер.
Комментируя опасения, что Россия может напасть на Украину, Шольц сказал:
"Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".
Он напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Большой семерке.
"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагман – флагман климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира",– заявил Шольц.