В Британии зафиксирован новый COVID-рекорд

В Великобритании суточный прирост числа больных коронавирусом достиг очередного максимума: за последние 24 часа было зарегистрировано 189 213 новых случаев, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что за последние сутки также возросло количество госпитализаций и смертей. В частности, еще 332 человека скончались в течение 28 дней после положительного теста. В среду сообщалось о 57 смертях.

В среду также было зарегистрировано 183 037 ежедневных случаев – рекорд того времени – хотя эта цифра включала отставание в некоторых частях Британии до и во время рождественского периода, с данными за пять дней для Северной Ирландии. Недавно зарегистрированные случаи в Уэльсе охватывали двухдневный период.

При этом эксперты предупреждают, что ежедневные цифры случаев не включают повторные инфекции, и не все инфицированные имеют симптомы и проходят тест, то есть, несмотря на то, что случаи достигают новых максимумов, настоящее количество инфекций еще выше.

Профессор Кристина Пейджл, директор отдела клинических операционных исследований UCL, сказала, что зарегистрированные случаи в Англии сейчас более чем вдвое выше, чем предыдущий пик в январе прошлого года, и волна еще не достигли пика.