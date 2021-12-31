Звезды поздравили украинцев с Новым годом

В канун Нового года-2022 украинские знаменитости подвели итоги своего 2021-го и поздравили поклонников с праздником. Многие поделились снимками с близкими, фотографиями в эффектных нарядах или же кадрами из своих выступлений, сообщает Обозреватель.

Поздравления уже прозвучали от Потапа, Ольги Сумской, Даши Астафьевой, Alyona Alyona, Андре Тана, Лилии Ребрик и других. Теплые слова и фото, которые певцы, актеры, модельеры и другие звезды опубликовали в Instagram, собрал OBOZREVATEL.

Известная рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) создала настоящую новогоднюю открытку, на которой позировала вместе со своим парнем, украинским блогером Yoxden (Денисом).

Она также записала видео, в котором пожелала украинцам счастья, "деточек как на небе звездочек", любви и мирного неба над головой. А в посте звезда пожелала также "двойной порции здоровья, двойной дозы самых ярких эмоций, чтобы мечты сбывались вдвое быстрее и работалось вдвое легче".

Поздравления от Alyona Alyona. Источник: Скриншот Instagram @alyona.alyona.official

Украинская певица и модель Даша Астафьева поблагодарила уходящий 2021-й. "Самое главное за старую и новую меня, за близких, которые рядом и с ними все хорошо. Пусть так и будет!" – написала она.

Артистка обратилась к фанатам, сказав, что любит их. "Ребят, будьте счастливы, не уставайте искать и находить свое счастье!" – сказано в посте знаменитости.

Поздравления от Астафьевой. Источник: Скриншот Instagram @da_astafieva

Журналистка, обладательница титула "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко опубликовала совместное фото со своим мужем, ведущим программы "Мир наизнанку"Дмитрием Комаровым.

Она рассказала, что будет праздновать вместе с избранником, а также пожелала подписчикам, чтобы их любимые люди были всегда рядом.

Поздравления от Кучеренко. Источник: Скриншот Instagram @aakucherenko

Украинская актриса Ольга Сумская в честь праздника опубликовала архивные фото с актером Виталием Борисюком, ее мужем. Пара вместе больше 25 лет.

Звезда призналась, что ей очень приятно вспоминать, как она праздновала Новый год с возлюбленным. "Всех с наступающим!" – написала она.

Поздравления от Сумской. Источник: Скриншот Instagram @olgasumska

А вот продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) не был таким многословным. В своем посте он поделился кадрами со сцены и написал только: "С наступающим!" – добавив к посту два сердечка.

Уже в другой публикации музыкант признался, что год для него "был непростой, но классный".

Поздравление от Потапа. Источник: Скриншот Instagram @realpotap

Певица Анна Завальская, участница группы "Алиби", опубликовала фотографию со своим сыном и заявила, что ждет наступления 2022-го.

Поздравление от Завальской. Источник: Скриншот Instagram @anna_zavalskaya

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик тоже устроила семейную фото сессию. Со своими детьми и мужем она позировала на фоне высокой украшенной елки. Звезда рассказала, что она будет отмечать Новый год дома.

Поздравления от Ребрик. Источник: Скриншот Instagram @liliia.rebrik

Певица и актриса Надежда Мейхер поделилась чувственными фото. Экс-"ВИА Гра" призвала фанатов любить каждый миг жизни и начать с любви к себе.

Пожелания от Мейхер. Источник: Скриншот Instagram @nadyameiher

Дизайнер Андре Тан записал видео и пожелал украинцам, чтобы они научились благодарить других и себя, искать "лучик света в тьме", а также нашли нестандартные пути реализации своих целей.

Поздравления от Андре Тана. Источник: Скриншот Instagram @andre_tan_official

Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан подытожил итоги своего года. Он признался, что ему не хватило отдыха с женой. В новом году телезвезда планирует наверстать это

Поздравления от Педана. Источник: Скриншот Instagram @pedanos

А певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая переехала из Украины в Россию, пожелала всем мечтать, загадывать желания, путешествовать.

"С наступающим Новым годом, мои хорошие, мои смелые, сильные, честные, любящие и любимые... Творите свою жизнь такой, какой вы хотите ее видеть и проживать! Делайте себя счастливыми!" – призвала певица.