Арестович назвал самое опасное для Украины время

Если Россия с Западом не договорится в начале января по ультиматуму о НАТО, то уже с 14 января существенно возрастет угроза масштабного нападения на Украину. Такое мнение высказал в интервью Politeka советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Сегодня.

"Я не считаю, что он (Путин. – Ред.) гарантировано будет нападать. Это зависит от переговоров, которые сейчас идут (созвон с Байденом) и пройдут (10-13 января с США, НАТО и ОБСЕ)" , – сказал он.

Арестович допустил ситуацию, что Москва и Запад договорятся и предпочтут плохой "холодный мир" вместо "горячей войны". Но большой вопрос, сколько такой мир продержится. Но также не исключена ситуация, что Кремль что-то не устроит в договоренностях и Путин захочет повоевать.

"Если они не договорятся, тогда ситуация, начиная с 14 января, становится не то что горячей, а пылающей, раскаленной и нападение становится возможным в любое время. Просто в любой момент начиная с того, если они с 13 не договорятся" , – сказал советник главы ОПУ.

Также он напомнил еще один символический момент, что Россия последние три военные операции начинала во время Олимпиад (зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля).