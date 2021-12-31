Nissan продает завод по производству пикапов

У завода в Барселоне появится новый владелец — компания QEV Technologies, сообщает Автоцентр.

Nissan продает завод в Барселоне, который в последние годы выпускал только три модели и все они были пикапами. Последний испанский Nissan Navara собрали 16 декабря 2021 года. В тоже время на других заводах марки — в Китае, Мексике, Таиланде, Южной Африке и Аргентине — производство модели продолжается.

Новый владелец предприятия — компания QEV Technologies — перепрофилирует его под производства аккумуляторных батарей для электромобилей. В этом начинании QEV Technologies, поддержат фирмы Inzile и Volta.

QEV Technologies далеко не единственная кто хотел стать владельцем бывшего предприятия Ниссан. До декабря 2021 года марка вела переговоры с еще одним потенциальным покупателем — Great Wall Motor.

Помимо этого завода у Nissan есть еще два небольших предприятия в Барселоне. Они специализируются на выпуске автокомпонентов. Их марка тоже хочет продать, но покупатели до сих пор не найдены.

Завод марки в Барселоне впервые открыл свои двери в 1980 году. С тех пор здесь производили внедорожники Patrol, Terrano II, Pathfinder, вены Vanette, Serena, пикапы Navara D40 и грузовики Alteon и Cabstar.