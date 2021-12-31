Движение телескопа James Webb запечатлели с Земли

Фотографии космического путешествия орбитальной обсерватории объединили в короткий видеоролик, сообщает Корреспондент.

Астрофизик Джанлука Маси создал короткий видеоролик о перемещении в космосе крупнейшего и самого дорогого в истории космического телескопа James Webb, который был запущен 25 декабря 2021 года.

Изображения, которые легли в основу видео были получены с помощью роботизированного телескопа на Земле, когда орбитальная обсерватория находилась на расстоянии около 550 000 км от нашей планеты.

В ролике показано движение James Webb в космосе на пути к конечному пункту назначения – гало-орбите у точки Лагранжа L2 (зона гравитационного "равновесия" в системе Солнце-Земля), которая находится примерно в 1,5 миллиона км от Земли.

Напомним, телескоп James Webb был запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Его цель – дополнить и расширить открытия телескопа Hubble, работающего на орбите более 30 лет. Астрономы надеются, что благодаря аппарату удастся узнать о раннем этапе истории Вселенной.