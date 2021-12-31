Фейерверки и свечи: в Японии, Кореях встретили 2022 год

Япония, Южная и Северная Кореи в 17:00 по киевскому времени встретили Новый год. Об этом сообщает The Guardian, сообщает Новое время.

В Сеуле из-за пандемии второй год подряд отменили ежегодную церемонию звона огромного колокола.

https://twitter.com/sungwonieluv/status/1476932300831354881

В Северной Корее Новый год встретили фейерверками.

LIVE: North Korea celebrates the New Year https://t.co/SAK06gpypX — Reuters (@Reuters) December 31, 2021

В 18:00 Новый год приходит в Китай, а в 19:00 — в Индонезию. В 20:00 праздник достигнет Бангладеш и Шри-Ланки, в 20:15 — Непала, а в 20:30 — Индии.

В 21:00 Новый год начнется в Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане. В 21:30 — доберется до Афганистана, а в 22:00 — в Армению, Азербайджан и Грузию.