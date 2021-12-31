"Слава Украине": Посольство США поздравило украинцев с Новым годом

Посольство США в Киеве поздравило украинцев с Новым годом, заявив об углублении за последние 12 месяцев отношений между Украиной и США, сообщает Новое время.

В посольстве подчеркнули, что США будут и дальше поддерживать территориальную целостность Украины.

"2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джо Байденом. За последние 12 месяцев президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен возглавили процесс углубления отношений между Украиной и США и возобновили наше стратегическое партнерство… США продолжают поддерживать Украину перед угрозой суверенитету и территориальной целостности… Двигаемся в 2022 год! Слава Украине!" , — сказала в приветствии временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.