НАТО готово к переговорам с Россией

Североатлантический Альянс солидарен в вопросе наращивания российских войск на границе с Украиной и готов к диалоггу с Кремлем, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в своем Twitter генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Говорил с госсекретарем США Блинкеном о важности деэскалации значительного наращивания Россией военного присутствия возле границ Украины. НАТО едины. Мы готовы к диалогу в Совете Россия-НАТО 12 января" , — написал он.