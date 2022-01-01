Что приготовить из остатков "новогоднего стола": легкое и быстрое блюдо

Утром 1 января после праздника останется много мясных нарезок, котлет и салатов. Однако, их не хочется доедать, а выбросить жалко. Поэтому на помощь придет самый простой рецепт приготовления пирога, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Так, рецептом пирога поделилась фудблогерка Елена Фенцик.

Так, для приготовления нужны следующие ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто - 300 г;

сладкий перец - 1 шт;

лук - 1 шт;

ветчина - 250 г;

творог - 100 г;

сыр сливочный - 100 г;

сливки 10-20% - 150 мл;

яйца - 3 шт;

мука - 1 ст. л;

соль, перец.

Способ приготовления:

Слоеное тесто нужно раскатать в форме круга и застелить его в жаропрочную форму. Далее поставьте в холодильник, пока будет готовиться начинка.

Для приготовления начинки нарежьте лук полукольцами, а перец тонкими полосками.

Затем обжарьте сначала лук в течение 3-4 минут, а затем перец в течение 3-4 минут. В конце посолить и поперчить.

Возьмите ветчину и порежьте кубиками, сыр натрите на терке.

Обжаренные овощи положите в миску и добавьте сливки, два вида сыра и яйца. Перемешайте и выложите начинку на тесто.

Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.