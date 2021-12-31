Украина удерживает весь европейский фронт — посол Эстонии
Украина, перед которой стоит вторая по величине военная держава в мире, Россия, в настоящее время удерживает весь европейский фронт, сообщает Новое время.
Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.
Он подчеркнул, что Эстония продолжит поддерживать Украину.
"Возможная оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве. Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой, это показывает, что Украина не одинока, у нее есть друзья даже в самые трудные времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас", — сказал Кууск.
Посол отметил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине.
"Украина — страна, находящаяся в состоянии войны, и она вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в свой оборонный бюджет… Украина теперь фактически выступает за всю западную демократию", — подчеркнул Кууск.
30 декабря в Минобороны Эстонии заявили, что планируют предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.