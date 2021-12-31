Зеленский назначил директора ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова директором Бюро, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ №691/2021 был обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - указывается в тексте документа.

Как сообщалось, Сухечев стал исполняющим обязанности директора ГБР в сентябре 2020 года, а до этого непродолжительное время занимал должность замдиректора Бюро.

Он закончил Национальную юридическую академию Украины им.Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

С 2000 начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБУ. В 2017-19 гг работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины, в 2019-20 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 года Сухачев был назначен на должность заместителя директора ГБР.