В Тернополе и Хмельницком приготовились к празднованию дня рождения Бандеры

В Хмельницком вслед за Тернополем вывесили огромный баннер с портретом лидера ОУН Степана Бандеры. Изображение украсили флагами красного и черного цветов, сообщает Обозреватель.

Это сделали в канун Дня рождения Бандеры, которое празднуют 1 января. В 2022 году будут отмечать 113-ую годовщину с Дня рождения лидера ОУН.

Баннер появился в центре города – на здании торгового центра "Детский мир". На портрете также есть слова из песни, которая недавно стала частью флешмоба среди украинцев. Они звучат так: "Батько наш Бандера, Украина мать. Мы за Украину будем воевать".

Баннер появился на ТЦ "Детский мир". Источник: podillyanews.com

Как пишет издание, в Хмельницком обычно в этот день украшают красно-черными и желто-голубыми флагами улицу Проскуровскую.

"На этот раз, очевидно, решили уличную празднично-патриотическую инсталляцию дополнить и продолжить немного дальше" , – пишут журналисты.

Ранее в Тернополе на фасаде здания облгосадминистрации также вывесили портрет Бандеры в честь 113-годовщины с дня его рождения. Рядом с портретом проводника ОУН на баннер вынесли такую же цитату из украинской патриотической песни.