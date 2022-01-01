Xiaomi показала на что способен ее CyberDog (видео)
О робопсе CyberDog от Xiaomi стало известно во время августовской выставки. В этот же раз компания поделилась видеороликом на котором продемонстрировала его возможности, сообщает РБК-Украина.
Внешне CyberDog довольно похож на Spot - разработку от Boston Dynamic, впрочем, он отличается своими габаритами, а особенно стоимостью.
Так, цена на аппарат от Xiaomi составляет всего 1,540 долларов, а Spot - 74,500.
Xiaomi оснастила робобпса двигателями собственной разработки, благодаря чему он способен двигаться со скоростью до 3,2 м/с и выполнять сложные действия, в том числе и сальто назад. На видео можно увидеть как пес подает лапу, радуется когда его гладят или же заваливается на спину.
Чем именно оборудован CyberDog:
- платформой Nvidia Jetson Xavier NX;
- SSD на 128 ГБ;
- сенсорными и ультразвуковыми датчиками;
- широкоугольной камерой;
- модулем GPS;
- модулем глубины Intel RealSense D450;
- тремя портами, среди которых: обычный USB Type-C и HDMI.