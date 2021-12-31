Байден поговорит с Зеленским 2 января — Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский поговорит с американским коллегой Джо Байденом 2 января 2022 года, сообщает Новое время.
Как передает корреспондент The Associated Press, представитель Белого дома сказал, что Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, обсудит с Зеленским войска РФ на границе страны и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.
Последние переговоры Зеленского и Байдена состоялись 9 декабря. Глава Белого дома рассказал украинскому президенту об итогах своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили Северный поток-2 и наращивание российских войск возле границы Украины.
30 декабря Джо Байден провел новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам представителя Белого дома, Байден изложил Путину два подхода к России, которые зависят от будущих действий Кремля: путь дипломатии, ведущий к деэскалации, или путь сдерживания, который включает серьезные последствия в случае вторжения РФ в Украину.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля пригрозил полным разрывом отношений РФ и США в случае введения масштабных санкций.