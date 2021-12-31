Байден поговорит с Зеленским 2 января — Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский поговорит с американским коллегой Джо Байденом 2 января 2022 года, сообщает Новое время.

Как передает корреспондент The Associated Press, представитель Белого дома сказал, что Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, обсудит с Зеленским войска РФ на границе страны и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension. — darlene superville (@dsupervilleap) December 31, 2021

Последние переговоры Зеленского и Байдена состоялись 9 декабря. Глава Белого дома рассказал украинскому президенту об итогах своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили Северный поток-2 и наращивание российских войск возле границы Украины.

30 декабря Джо Байден провел новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам представителя Белого дома, Байден изложил Путину два подхода к России, которые зависят от будущих действий Кремля: путь дипломатии, ведущий к деэскалации, или путь сдерживания, который включает серьезные последствия в случае вторжения РФ в Украину.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля пригрозил полным разрывом отношений РФ и США в случае введения масштабных санкций.