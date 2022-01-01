Чем отличается безалкогольное вино от обычного

Все понятно из названия, безалкогольное вино – это вино, в котором содержится не более 0,5% этилового спирта, но это не виноградный сок. В обычном вине спирта примерно 12-15%, сообщает 24 Канал.

Как изготовляют безалкогольное вино

Изготовление безалкогольного вина сродни изготовлению обычного: используют виноград, и вино так же проходит брожение. Но перед разливом в бутылки его либо пропускают через фильтр, который отделяет спирт, либо испаряют.

Иногда под видом безалкогольного вина продают виноградный сок: на внешней стороне бутылки имитируют надписи как на бутылке вина, чтобы привлечь внимание, а уже мелким шрифтом пишут, что это не вино.

Поскольку в напитке все равно есть этанол, его не рекомендуют пить беременным и детям, потому что для них нет безопасной дозы алкоголя.

Польза безалкогольного вина

Существует несколько небольших исследований, которые отмечают пользу безалкогольного вина.

В одном из них 67 мужчин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний разделили на три группы: первая ежедневно употребляла обычное вино, вторая – безалкогольное, а третья – джин. Каждые четыре недели они меняли напитки.

Перед сменой исследователи измеряли давление участников. В результате оказалось, что безалкогольное вино снижает давление. Авторы исследования предполагают, что его можно использовать для борьбы с гипертензией.