Как приготовить похмельный суп: звездный повар дал полезный рецепт
После бурной новогодней ночи утро или уже день 1 января, действительно, редко бывает добрым, и порой настолько, что даже ни оливье, ни холодец в рот не лезет. В этих ситуациях спасительным средством, которое приведет вас в норму, может стать суп. И не беда, если заранее блюдо не готово и сделать заказ с доставкой не получается - просто приготовьте ленивый суп, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Как это сделать, объяснил кулинарный гуру "Нового канала", шеф и эксперт реалити "На ножах" Алекс Якутов.
Эксперт, в первую очередь, тут посоветовал не выбрасывать холодец после новогоднего застолья, или по крайней мере оставить немножко для стратегических запасов на утро.
"Часто мясо съедают, а желе отправляют на помойку. А ведь это идеальный бульон, на котором быстро можно приготовить свежий супчик", - обратил внимание повар.
Как приготовить похмельный суп
Ингридиенты:
- Холодец - остатки после Нового года
- Огурец соленый - 2 штуки
- Морковь - половинка
- Лук - половинка
- Чеснок - 3 зубчика
- Перец халапеньо - по желанию
- Помидоры свежие - 2 штуки
- Соевый соус - 2 столовые ложки
- Зеленый лук, кинза - по 2 столовые ложки
- Лимонный сок - 5 грамм
- Кориандр зерна - 0,3 чайной ложки
- Зира зерна - 0,3 чайной ложки
- Перец чили дробленый - на кончике чайной ложки
- Черный перец зерна - 0,3 чайной ложки
- Кардамон семена - 2 штуки
- Лавровый лист - 1 штуку
Приготовление:
- Сначала нужно нарезать морковку кубиком, мелко порезать чеснок и лук. Далее - отправляете в сотейник обжариваться на медленном огне. Не забудьте посолить.
- Специи следует перетереть в ступке и добавить в сотейник.
- Далее отправляете в сотейник мясо, которое нашли в холодильнике. Увидели копченую колбасу, буженину, утку или курицу после праздника - порезали и добавили. Вместе все обжарьте.
- Помидоры перебейте блендером до однородной массы (если имеются помидоры пилати - можно взять их). Отправляйте на сотейник, обжаривайте.
- Добавьте соевый соус, потом соленые огурцы. Протушите с томатами.
- Настало время для холодца - отправьте его в сотейник и немного проварите.
- Если у вас остался отварной рис, который вы готовили для салатов, можно взять одну жменю и добавить в суп.
- Нарежьте зелень и добавьте. Выдавите сок лимона. Посолите по вкусу.
Суп готов. Приятного аппетита!