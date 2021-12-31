Зеленский в Instagram поздравил украинцев с наступающим 2022 годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим 2022 годом, сообщает Новое время.

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию со своей женой — Еленой Зеленской.

Новогоднее обращение Зеленского — онлайн

Он надеется, что 2022 год будет чудесным.

"В новом, 2022-м, искренне желаем: близких — рядом, здоровье — каждому, возможностей — без границ, уверенности — каждый день, любви — в каждое сердце, добра — всем! Пусть это будет отличный год!" , — написал Зеленский.

Первое новогоднее поздравление Владимира Зеленского накануне 2020 года вызвало волну дискуссий, в частности, из-за слов «нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен». В то время как его второе новогоднее обращение к украинцам перед 2021 годом обсуждали из-за участия в нем детей-актеров.