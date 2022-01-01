1 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

1 января чтят память Вонифатия Римского, а также во всем мире празднуют приход Нового года, сообщает 24 Канал.

Именины сегодня празднует Григорий.

Приметы 1 января

Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.

Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.

Если на деревьях видна изморозь, то вскоре придет похолодание.

Если ночью вокруг луны заметна дымка, то следующие несколько дней может снежить.

Что нельзя делать 1 января