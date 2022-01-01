С 1 января в Украине изменился возраст выхода на пенсию

С 1 января 2022 года в Украине изменились требования к пенсионному возрасту — в соответствии с новыми этапами пенсионной реформы и Законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, сообщает Новое время.

В связи с дальнейшим внедрением пенсионной реформы в 2022 году получать пенсию после достижения 60 лет смогут лишь украинцы, имеющие достаточное количество лет страхового стажа.

В 2022 году минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет (независимо от пола) увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет.

Следовательно, пенсию по возрасту в 2022 году не смогут получать:

украинцы, достигшие возраста 60 лет, но имеющие менее 29 лет страхового стажа;

украинцы, достигшие возраста 63 лет, но имеющие менее 19 лет стажа (необходимо от 19 до 29 лет стажа);

украинцы, достигшие возраста 65 лет, но не имеющие как минимум 15 лет стажа (необходимо иметь от 15 до 19 лет стажа).

Однако, если человеку уже исполнилось 60 лет, а официального трудового стажа для выхода на пенсию недостаточно, его можно докупить. В настоящее время стоимость одного года стажа составляет около 34 тыс. 320 грн.

В дальнейшем требования для выхода на пенсию в 60 лет в Украине также будут ужесточаться. В 2020-м это было 27 лет официального трудоустройства, а в 2028-м этот предел увеличится до 35 лет.