День рождения Бандеры: в Киеве пройдет факельное шествие

В субботу, 1 января, в Киеве пройдет традиционное ежегодное факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, сообщает Новое время.

Шествие планируют начать в 17:00, сбор участников проходит в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.

Маршрут ходьбы: ул. Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Майдан Незалежности.

"Традиционное факельное шествие, приуроченное ко Дню рождения Проводника и вдохновителя украинцев — Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства, начнется в 17:00 в парке имени Тараса Шевченко у памятника Кобзарю" , — идется в сообщении ВО Свобода.

Такие акции ежегодно проводят ко дню рождения Бандеры.

1 января 2022 отмечается 113-я годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов, одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века — Степана Бандеры.

Как известно, Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского государства, который провозгласили 30 июня 1941. 5 июля 1941 Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года — в центральную Берлинскую тюрьму. С начала 1942 по август 1944 года он находился в концлагере Заксенхаузен. В сентябре 1944 года его освободили и предложили принять участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился. Степан Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене 15 октября 1959 года.