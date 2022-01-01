НБУ ужесточил требования к капиталу банков

Национальный банк ужесточил требования к капиталу банков с 01 января 2022 года в соответствии с ранее анонсированными планами, сообщает Экономическая правда.

"Эти требования призваны увеличить устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитить сектор от накопления системных рисков и способствовать сохранению финансовой стабильности.

Высокая доходность банков и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности к внедрению новых регуляторных изменений", - объясняют в регуляторе.

Так, с 01 января 2022 года предполагается:

1) введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 01 января 2023 года

2) повышение веса риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%

3) следующий этап повышения весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 01 июля 2022 года

4) повышение с текущих 25% до 50% доли стоимости непрофильных активов, вычитаемых из основного капитала