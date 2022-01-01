Усик поздравил всех с Новым годом (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поздравил болельщиков с новым 2022 годом, сообщает УНИАН.

Украинский боксер в своем новогоднем обращении призвал всех оставаться в первую очередь людьми и сохранять позитив, а также пожелал всем своим поклонникам здоровья и радости в новом году.

"Дорогие друзья, хочу поздравить всех с 2022 годом, годом тигра. В первую очередь, нам нужно быть людьми, а потом нам надо быть тиграми. Это великолепный год. Он был и сложный, и веселый, и смешной, и грустный. Для всех нас очень важно оставаться позитивными и здравыми людьми.

Я хочу поздравить вас всех с Новым годом, пожелать здоровья, радости, улыбок и смеха. Чтобы ваши близкие были здоровыми, вас окружали улыбки, радость. Все, что нас окружает, то нас и делает теми, кем мы есть. Друзья, с новым годом. Мир любит сильных", - сказал Усик .

Напомним, в марте-апреле этого года Александру Усику предстоит реванш против британского боксера Энтони Джошуа.