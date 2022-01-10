Магнитные бури в январе 2022 года: самые опасные даты

Магнитные бури в январе 2022 года будут довольно интенсивными. Их воздействие могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди, которые не склонны к метеозависимости, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Магнитная буря придет 17-18 января. Она также будет средней интенсивности и может вызвать небольшое ухудшение самочувствия и головные боли.

Магнитная буря сильной интенсивности накроет Землю в период с 19 по 21 января. Эта буря достигнет отметки G1. Ее воздействие почувствуют почти все люди на планете, могут быть сбои в работе электрических приборов.

Как можно поддержать организм в такие дни

Обязательным условием врачи называют правильный распорядок дня и рацион питания. Постарайтесь не перенапрягаться, перенести важные эмоциональные события на другой день, а физические нагрузки – сократить.

Интенсивные занятия спортом лучше заменить прогулкой на свежем воздухе и плаванием. Сон должен оставить не менее 7-8 часов.

Утром поможет взбодриться контрастный душ, а расслабляющая ванна вечером улучшит засыпание.

Избегайте выяснения отношений, конфликтов, эмоциональных всплесков. Откажитесь от дальней поездки.

Количество кофе лучше ограничить, а алкоголь и сигареты полностью исключить. Также стоит отказаться от жирной, острой, соленой пищи.

Обязательно пейте много жидкости, чаи с травами. Перед сном послушайте спокойную музыку и почитайте книгу, не стоит смотреть на ночь телевизор.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать нагрузок.