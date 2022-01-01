Крупные промышленные компании Украины подвели итоги года

Руководители крупных промышленных компаний Украины, которые генерируют четверть валютных поступлений в страну, подвели итоги 2021 года и определили планы на 2022 год, сообщает Интерфакс-Украина.

Генеральный директор группы "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что 2021 год стал для компании особенным, полным событиям и вызовами, волнениями и победами.

"В год 15-летия "Метинвеста" мы интенсивно развивались и создавали новые смыслы. Совместными усилиями сотрудников мы добились отличных показателей по операционным улучшениям. Благоприятная рыночная ситуация позволила получить хорошие финрезультаты, чтобы инвестировать в обновление мощностей наших предприятий и социальные проекты", - констатировал топ-менеджер в поздравлении в Facebook.

По его словам, в 2021 году компания вложила рекордные средства в модернизацию. Начала самый масштабный за всю свою историю проект стоимостью более $1 млрд – строительство стана холодной прокатки на ММК имени Ильича, сделала первые важные шаги на пути декарбонизации, успешно противостояла пандемии коронавируса, поставляя кислород больницам в самое сложное для Украины время.

"Мы усилили вертикальную интеграцию: приобрели активы Днепровского меткомбината, консолидировали предприятия Покровской угольной группы. Мы запустили новые тракты циклически-поточной технологии на Ингулецком и Северном ГОКах, линию плазменной резки металла на итальянском заводе Trametal и приступили к строительству университета "МетинвестПолитехника" - проект, который выведет качество украинского высшего образования на новый, европейский уровень и станет визитной карточкой не только для Мариуполя, но и для всей Украины", - сказал Рыженков.

В свою очередь гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко указал на экомодернизацию меткомбината за последние 10 лет: эффективно работают реконструированные газоочистки аглофабрики и доменных печей.

"Основания для того, чтобы назвать кейс экотрансформации комбината успешным, однозначно есть: направив порядка 16 млрд грн "зеленых" инвестиций в модернизацию "Запорожстали", мы добились снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на работающих производственных агрегатах на 15 тыс. тонн в год", - подчеркнул СЕО, добавив, что к середине 2022 года будет пущена в эксплуатацию новая современная аспирационная установка для обновленной доменной печи № 5.

Генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо отметил, что 2021 год был очень непростым. "После тяжелого 2020-го, когда началась пандемия COVID, нам нужно было быстро восстановиться и использовать тот огромный спрос на нашу продукцию, возникшую на рынке".

"И мы справились! Колоссальные объемы производства, рекордные поставки (…) У нас были неудачи и успехи, вызовы и победы, слезы и торжества. Но все мы показали: мы действительно сделаны из стали. Мы были сильными, но гибкими, мы сохранили хорошие традиции, но внедряли инновации, мы были умными и изобретательными", - констатировал гендиректор.

По его словам, предприятие готово к любым вызовам, вместе с тем признав, что "это будет нелегко".

Генеральный директор Запорожского железорудного комбината Дмитрий Колесников отметил, что 2021 год для ЗЖРК был насыщенным и плодотворным:

"Предприятие не только стабильно выполняло намеченные планы, но и инвестировало в модернизацию, развитие и социальные проекты на территории присутствия".

Председатель правления Криворожского железорудного комбината Сергей Новак оценил 2021 год как "непростой":

"Год преодоления затруднений, напряженного труда и ответственных решений. Мы внедряли новые технологии в производство, повышали квалификацию, модернизировали дорогостоящее оборудование. Вместе мы реализовали целый ряд инициатив по повышению эффективности, стали гораздо глубже понимать потребности наших основных клиентов".

"Каким будет грядущий 2022 год – зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, свой профессионализм и неоценимый опыт. Пусть Новый год станет для нас годом реализации себя, своих талантов и навыков, смелых решений, открытием новых горизонтов". – сказал глава предправления.

Гендиректор крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" Валерий Яковенко заявил о намерении в 2022 году увеличить добычу угля на 12,3% по сравнению с 2021 годом – до 7 млн тонн.