Омикрон наносит меньше вреда легким, чем другие штаммы

Выяснилось, что штамм коронавируса Омикрон меньше поражает легкие, чем другие варианты коронавируса. Однако несколько поражает другие органы, сообщает 24 Канал.

Это показали новые исследования ученых из Гонконга. Их провели на животных (на мышах и хомяках).

Какие органы поражает Омикрон

В целом, ученые показали, что Омикрон вызывает менее опасные инфекции в легких. Между тем недуг влияет только на нос, горло и трахею.

В то время как испытания показали, что предыдущие варианты коронавируса вызвали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.

"Омикрон распространяется в легких гораздо медленнее," , – подчеркнули ученые.

Как это вычислили

Так, ученые заразили животных штаммом Омикрон. Они выяснили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем Омикрон довольно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Ученые изучали и образцы тканей людей. И тоже обнаружили, что Омикрон размножается медленно в легких.

С чем это связано

Ученые отметили, что на оболочке легочных клеток содержится белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с Омикроном этот белок взаимодействует слабее (по сравнению, например, со штаммом Дельта).

Коронавирус эволюционирует

Эти исследования показывают, что так происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что, размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем. Однако течение болезни будет проходить легче.

Что известно о штамме Омикрон