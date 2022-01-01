В Украине вступили в силу измения в Налоговый кодекс

С 1 января 2022 года в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым на земельные участки вводится минимальное налоговое обязательство (МНО), сообщает Деловая столица.

МНО рассчитывается исходя из нормативной денежной оценки земли.

При расчете используется формула МНО = НДО × S × К × М / 12, где НДО — нормативная денежная оценка 1 гектара пашни по области с учетом коэффициента индексации, S — площадь земельного участка, М — количество календарных месяцев, в течение которых земучасток находится в собственности/аренде/пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика, К — коэффициент, который составляет 0,05.

Кроме этого, МНО в отношении земельного участка, нормативная денежная оценка которого проведена, рассчитывается по формуле: МНО = НДО × К × М / 12, где НДО — нормативная денежная оценка земельного участка с учетом коэффициента индексации.

Таким образом, при средней оценке около 28 тысяч гривень за гектар, МНО составит 1,4 тысячи гривень в год.

Оплачивать МНО не нужно для участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

Также вступили в силу другие изменения в Налоговый кодекс. Так, при продаже второго за год объекта недвижимости устанавливается налог 5%. Доход от продажи третьего объекта и последующих будет облагаться налогом 18%.

При реализации сельхозпродукции на сумму свыше размера 12 минимальных зарплат ставка налога составит 18%.

Исключаются из плательщиков единого налога 4 группы предприниматели, которые занимаются разведением домашней птицы (кроме кур).

Устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица — должника за границу.

Также изменятся налоговые ставки на операции с недвижимостью, экологический налог и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.