Польша возглавила ОБСЕ

Начиная с сегодняшнего дня годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на год переходит к Польше, сообщает Деловая столица.

"Главной целью польского председательства будет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур ОБСЕ. Намерение Польши – действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Организация работает на основе консенсуса государств-участников. Наши усилия будут сосредоточены на полном использовании потенциала ОБСЕ" , — отметил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Глава МИД Польши Збигнев Рау официально инаугурирует председательство и очертит его приоритеты на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января. Польша будет сотрудничать в рамках так называемой Тройки ОБСЕ с предыдущим и последующим председательствами – соответственно со Швецией и Северной Македонией. Министерский совет ОБСЕ пройдет в Лодзе в декабре 2022 года.

Как известно, в 2021 году ОБСЕ возглавляла Швеция.