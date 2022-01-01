Украинский авторынок в 2021 году вырос на 20%

Украинский рынок новых легковых автомобилей в 2021 году финишировал на отметке 103650 автомобилей, что на 20% больше, чем в 2020-м. Так много новых авто в Украине не продавали с 2013 года. Только в декабре усилиями всех операторов рынка удалось реализовать более 10,6 тыс. новых автомобилей и превзойти показатели ноября на 20,1%, сообщает Autoconsulting.

Весь 2021 год украинский авторынок демонстрировал стабильную тенденцию к росту, однако к середине года многие операторы столкнулись с дефицитом автомобилей, который к осени еще больше усугубился. Тем не менее, украинским менеджерам удалось отыскать и привезти в страну необходимое количество авто, что и позволило преодолеть "планку" в 100 тыс. новых авто за год. До этого авторынок три года подряд подходил к этой цифре, но так и не смог ее преодолеть.

Украина стала одним из не многих автомобильных рынков, который закончил 2021 год в плюсовой зоне. На почти всех ключевых рынках наблюдались масштабные спады продаж из-за дефицита автомобилей. А в Украине +20% рост. Это - результат неимоверной работы всех топ-менеджеров, логистов украинского авторынка, которые искали, находили, вырывали автомобили с других рынков и обеспечили этот показатель.

Показатели продаж новых легковых автомобилей по брендам за 2021 год можно видеть в этой таблице:

Отметим, что в последние месяцы года развернулась бескомпромиссная конкурентная борьбы. Позиции брендов на рынке менялись, как в калейдоскопе, все определяло наличие автомобилей у дилеров. И результаты декабря зафиксировали новую расстановку сил на украинском авторынке. С такими показателями авторынок и входит в новый 2022 год.

Итоги продаж новых легковых автомобилей в Украине в декабре 2021 года: