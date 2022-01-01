Часть днепровского завода Ярославского приостанавливает работу

С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом – завод имени Петровского), который принадлежит DCH Александра Ярославского, приостанавливает свою работу из-за нерентабельности продукта, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал источник на предприятии.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставки углей из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет быть предприятию рентабельным" , - отметил он

По его словам, точных сроков простоя еще нет, но предварительно остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры рынка металлопроката.

Завод состоит из металлургического и коксохимического блока. Второй на данный момент работает.