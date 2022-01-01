Эксчиновники США требуют обнародовать санкции против РФ

Группа из 24 ексчиновників национальной безопасности США и экспертов по России выступили с заявлением, призвав Белый дом публично обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

В группу подписантов вошли лица, работавшие в администрациях бывших президентов США Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона. Также заявление подписали и бывшие послы Штатов - Дэниел Фрид, а также Майкл Макфол и Александр Вершбоу (экс-послы США в России).

"Мы считаем, что США следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и совместно с Украиной немедленно принять меры, чтобы повлиять на Кремль прежде, чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации" , - отмечается в заявлении.

Подписанты отметили, что Кремль должен иметь четкое представление о масштабах экономического удара с которыми он столкнется в случае полномасштабного вторжения в Украину.