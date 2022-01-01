Как возраст женщины влияет на наступление беременности

Фертильность - это способность женщины забеременеть естественным путем, выносить и родить здорового ребенка. Фертильность напрямую связана с овуляцией, во время которой организм женщины готовится к оплодотворению, сообщает Наша мама.

С возрастом количество овуляторных циклов уменьшается на фоне истощения овариального резерва. В то же время снижается качество женских половых клеток яйцеклеток, а следовательно и шансы забеременеть естественным путем. Организм женщины устроен так, что в пик репродуктивных возможностей (до 30 лет), он тратит лучшие клетки, оставляя клетки невысокого качества или клетки с генетическими ошибками на потом.

Каждая женщина рождается с индивидуальным, генетически заложенным количеством яйцеклеток. Это и есть овариальный резерв. В промежутке между окончанием текущей менструации и к началу следующего овуляторного цикла в норме в яичниках созревает от 10 до 25 фолликулов. До овуляции доходит одна яйцеклетка, редко — две. В то же время суммарно ежемесячно женщина теряет около 1000 фолликулов, которые не доходят до стадии созревания.

После 35 лет количество яйцеклеток, то есть овариальный резерв, начинает естественным образом уменьшаться. В 37-40 лет в яичниках женщины детородного возраста насчитывается в среднем около 25 тыс. яйцеклеток. Это примерно 1% от первоначального количества. Увеличить количество яйцеклеток невозможно, повлиять на их качество также проблематично.

Таким образом, возраст женщины:

- ухудшает качество яйцеклеток, способных к созреванию и овуляции;

- снижает общий запас яйцеклеток;

- повышает риск выкидыша и развитие генетических заболеваний у ребенка (например, синдром Дауна);

- истощает общий уровень здоровья для успешного вынашивания беременности.

Считается, что у пары есть проблемы с репродуктивным здоровьем, если беременность не наступает в течение года активной половой жизни без использования контрацептивов до 35 лет. После 35 лет-по истечению 6 месяцев. Под активной половой жизнью подразумевается 2-3 половых актах в неделю.