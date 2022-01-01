Китай обнародовал новые фотографии Красной планеты

По случаю Нового года Китай опубликовал новые фотографии Красной планеты. Они были сделаны зондом "Тяньвэнь-1", который работает на планету с февраля 2021 года вместе с марсоходом"Чжуронг", сообщает РБК-Украина.

На кадрах можно увидеть орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1", поверхность Красной планеты и марсоход "Чжуронг", который фотографирует Марс.

Полярная ледяная поверхность Марса состоит из сухого и водяного льда. Также можно увидеть дюнное поле Олимпия и в целом рельеф планеты.

Управление отмечает, что орбитальный аппарат и марсоход работают нормально и находятся в хорошем состоянии.

"Тяньвэнь-1", со своей стороны, работает уже в течение 526 дней на расстоянии 350 километров от Земли. Задержка сигнала между ним и учеными равна около 19,5 минут. Марсоход проработал на Красной планете 225 марсианских дней (продолжительность суток - 24 часа и 37 минут). За все время миссии он преодолел около 1,4 км