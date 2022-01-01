Тимошенко назвала 4 шага для выхода из энергетического кризиса

В Украине необходимо убрать НАК "Нафтогаз Украины" как самую большую коррупционную систему, которая есть сегодня. Об этом рассказала в эфире программы "Большая пятница" лидер партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко, сообщает Украина 24.

"Мы должны убрать НАК "Нафтогаз Украины" вообще. У нас есть газотранспортная система, которая может спокойно транспортировать любой газ в Европу через нашу территорию и отдавать прибыль государству. Это "Укртрансгаз", который может нормально работать без НАК "Нафтогаз Украины". Необходимо убрать НАК "Нафтогаз Украины" как крупнейшую коррупционную систему в Украине, которая есть сегодня" , - сказала она.

"Нам нужно немедленно убрать десятки коррупционных компаний, которым дали разрешение на высших уровнях власти Украины, которые "присосались" к "Укргазвидобуванню" и забирают дешевый украинский газ, а затем его экспортируют за пределы Украины" , - сказала Тимошенко.

Она рассказала про 4 основных шага для выхода из энергетического кризиса в Украине:

"Итак, что нужно сделать? Первый - немедленно направить инвестиции в добычу природного украинского газа. Второй - немедленно убрать "Нафтогаз Украины" как мегакоррупционного посредника.

Третий - немедленно убрать "прокладки", которые находятся между "Укргазвидобуванням" и вами, которые забирают эту огромную разницу в тарифах. Четвертый - вернуться к той модели, которая существовала в течение многих лет, когда весь украинский газ шел людям и бюджетным учреждениям. Это можно сделать".