Мишель призвал укрепить экономический и валютный союз ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель к 20-летнему юбилею единой европейской валюты, евро, призвал к укреплению экономического и валютного союза в рамках ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы хотим продвигать наши европейские ценности, если мы хотим управлять важными проблемами 21-го века, нам нужна глобальная валюта, которая соответствует нашим глобальным амбициям", - отметил он в первый день Нового года в заявлении, посвященном юбилею евро.

На сегодняшний день на евро перешли, отказавшись от своих национальных валют, 19 из 27 государств-членов ЕС, в которых живут почти 350 миллионов граждан союза.

Мишель назвал евро частью европейской идентичности, частью европейского мышления, европейского духа.

"Несмотря на кризисы, евро оказался устойчивым - символом европейского единства и стабильности, и никогда это было так верно, как во время пандемии COVID-19", - подчеркнул глава Евросовета.

Евро, по его словам, " послужил краеугольным камнем стабильности, стабильным активом союза ".

"Сильный международный евро дает нам больше свободы в принятии геополитических решений, а также обеспечивает больший доступ к международным финансовым рынкам", - добавил он.

Евро, подчеркнул Мишель, - это ведущая валюта для инвестиций в экологически безопасные проекты. Сегодня примерно половина глобальных "зеленых" облигаций выпущена в евро.