Еще один президент в своем новогоднем обращении говорил об Украине

Так называемые "гарантии безопасности", которые требует Россия, беспокоят Европу, поскольку противоречат ее порядку, сообщает Деловая столица.

Такое заявление в своей новогодней речи сделал президент Финляндии Саули Ниинисте.

"Конфликт на границах Украины находится на грани углубления. Напряженность нарастает и в отношении европейской безопасности. Смена была быстрой. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства был Китай" , — напомнил Ниинисте.

По словам президента Финляндии, ранее предполагалось, что США и Россия будут налаживать коммуникационные линии. В то же время, "гарантии безопасности" от Кремля начали беспокоить Европу, поскольку они противоречат порядку ее безопасности.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении также говорил об Украине и возможном вторжении России.