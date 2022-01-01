Германия начала председательство в Группе семи

Германия с 1 января на один год стала главенствующей страной в Группе семи (G7), после председательства Британии в 2021 году, сообщает Европейская правда.

Германия как председательствующая страна будет принимать ежегодный саммит лидеров стран G7 – Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии – в 2022 году. Он планируется 26-28 июня в баварских Альпах в замке Эльмау, как и во время предыдущего председательства Германии в 2015 году.

"Мы сделаем как можно больше во время нашего председательства, чтобы обеспечить лидерскую роль этих стран в вопросах климатической нейтральности и справедливости в мире" , - отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

В 2023 году председательство в G7 перейдет к Японии.

Недавно глава МИД Германии заявила, что в обозримом будущем не видит возможности возвращения России в этот формат.