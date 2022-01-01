Ношение масок во Франции буде обязательным для детей с 6 лет
Во Франции новые правила нахождения несовершеннолетних в общественных местах начинают действовать с 3 января. Дети будут обязаны носить маски, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Ранее требование надевать индивидуальные средства защиты должны были соблюдать взрослые и дети старше одиннадцати лет.
В министерстве здравоохранения Франции заявили, что штамм "Омикрон" скоро станет преобладающим в стране, а ситуация с коронавирусом критическая. Поэтому было принято решение.
Франция заканчивала год новым рекордом по случаям COVID.