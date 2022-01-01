Mazda запатентовала систему посадки дронов на автомобиль

Mazda беспокоится об автомобилистах, которые любят снимать свой автомобиль и окружающую природу с помощью дрона. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу машины, и может принимать беспилотные летательные аппараты даже в движении, сообщает РБК-Украина.

Дрон может запускаться с миниатюрной вертолетной площадки, установленной на заднем стекле.

Патентные изображения сообщают нам, что дрон через беспроводные протоколы будет связываться с бортовой электроникой автомобиля, чтобы водитель, или пассажир могли из салона управлять взлетом и посадкой. Но в случае сильного ветра, или участков с прерывистым радиосигналом предусмотрена даже катушка с тросом, которым можно крепить дрон к машине.

Не исключено, что дрон на машине будет использоваться не только для развлечений, но и как часть комплекса систем управления автопилотом. Камера на нем позволит лучше сориентироваться в сложившейся дорожной ситуации. И это не элемент фантастического рассказа. Ранее Ford уже предложил использовать беспилотные летательные аппараты на случай отказа датчиков в машинах с автопилотом.