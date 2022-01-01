Украина официально присоединилась к "Группе Помпиду"

В субботу, 1 января 2022 года, вступает в силу закон "О присоединении Украины к Частичному соглашению о создании Группы по сотрудничеству в борьбе против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения (Группа Помпиду)", сообщает Интерфакс-Украина.

Присоединившись к Группе Помпиду, Украина получит выгоду от обновленной политической и правовой базы, которая будет поддерживать работу Группы в качестве ключевого международного ориентира для соблюдения прав человека в наркополитике. Среди прочего, Украина получит практическую международную поддержку в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе доступ к специализированным сетям правоохранительных органов и платформам профессионального сотрудничества для обмена оперативной и политической информацией, экспериментам с гибкими ответами на борьбу с зависимостями 21 века, такими, как азартные игры в Интернете, и новым идеям исследований и практики в области научно обоснованной профилактики и лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение украинского парламента о присоединении Украины к Частичному соглашению о создании группы сотрудничества по борьбе со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом наркотиков (Группа Помпиду) в конце июля 2021 года.