Туристам раскрыли детали о правилах въезда в Египет

Некоторые путешественники забывают оформить важные документы для поездки в страну, сообщает РБК-Украина.

Сегодня украинские туристы часто выбирают для зимнего отпуска теплые страны. Одна из самых популярных стран – Египет. Один из главных вопросов, какие документы необходимы для путешествия.

Какие нужны документы для въезда в Египет

Перечень документов указан на сайте МИД Украины.

Въезд гражданам Украины разрешен. Режим въезда – визовый (возможно приобретение туристической визы стоимостью 25 долл. США по прибытию).

Египетской стороной признаются вакцины, одобренные ВОЗ и египетским врачебным агентством, при условии получения второй дозы двухэтапной вакцины (Пфайзер, Астразенека, Модерна, Синовак, Спутник) или получения дозы одноэтапной вакцины (Джонсон Энд Джонсон) минимум за 14 дней.

Сертификат должен содержать QR-код и не должен содержать исправлений, подтираний или правок.

Электронные версии сертификатов, в том числе генерируемые в приложении “Дія”, пока египетской стороной официально не признаются.

К гражданам, прибывающим без сертификатов о вакцинации, отвечающих требованиям египетской стороны, применяются следующие условия въезда:

1) Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия/экспресс-тест на АНТИГЕН, сделанный не позднее, чем за 24 часа до прибытия, что будет отвечать следующим требованиям:

– должно обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;

– должна быть выдана официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должна содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном веб-сайте лаборатории;

– не должно содержать никаких исправлений, подтираний или правок;

– должно содержать информацию о проведенном виде теста;

– обязательно указывается, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

– должен быть издан на английском языке.

– должна содержать точную информацию о лице (Фамилия и Имя), которому принадлежит тест.

Не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.

2) Гражданам, которые будут прибывать в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не будут иметь при себе упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость ПЦР-теста будет составлять 30 долл.США.

Также каждому туристу придется заполнить онлайн и распечатать на бумаге право на здоровье, которую авиакомпании собирают потом в самолете. Большие туроператоры заранее раздают своим клиентам на борту миграционные карты – их нужно заполнить и отдать египетским пограничникам.

Какая погода в Египте зимой

В стране круглогодично длится лето, после высокого сезона, который длится в осенние месяцы – сентябре, октябре и ноябре. Уже в декабре прохладнее. Средняя температура составляет около 26 градусов. Море еще не успевает охладиться, его температура не опускается ниже +23 градусов.

Зимой в Египте обычно ветрено, но все зависит от курорта и береговой линии. Самым теплым считается Шарм-эль-Шейх. Лучше всего выбирать гостиницы в бухтах. 30 декабря в Шарме температура воздуха была около 23 градусов. Температура воды – 24 градуса, ночью – 16.

В этот период солнце обычно начинает греть уже с восьми утра, но в 15 уже становится прохладно, а в 16 солнца уже почти нет. Это тоже следует учитывать. В общем, погода очень комфортная.