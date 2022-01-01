В сети прокомментировали поздравление Зеленского с Новым годом

На поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым 2022 годом отреагировали украинские политики и лидеры мнений. Некоторые из них писали о том, что обращение главы государства было слишком длинным. А часть пользователей сети пожаловалась, что не услышала после него Гимн Украины, сообщает Обозреватель.

Так, главный редактор издания "Главком" Виктор Шлинчак на своей странице в Facebook написал, что четвертой минуте ролика ему стало скучно и он выключил звук. Саму картинку с рассадкой людей за столом он сравнил с "поминками".

Он отметил, что по программе обращение Зеленского должно было длиться 10 минут, но заняло все 20. И непонятно, "на кого оно было рассчитано".

"Картинка ролика – как у кого-то на поминках. При выключенном звуке так и воспринималось. Все держали бокалы и думали: "Когда это наконец-то закончится и дадут наконец детям выпить сок"?" – написал Шлинчак .

Скриншот поста Виктора Шлинчака в Facebook.

На длительность поздравления обратил внимание и экс-нардеп Виталий Чепинога в Facebook.

"Ну и о новогоднем поздравлении Зеленского. 21 минута – это очень круто! В сексе!" – написал политик .

Скриншот поста Виталия Чепиноги в Facebook.

В то же время, нардеп и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович нашел во фразе президента "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте" схожесть с фильмом "Не смотрите наверх". В этом кинопроизведении описывается ситуация, когда на Землю летит комета, а политики говорят людям просто не смотреть вверх.

Скриншот поста Владимира Вятровича в Facebook.

Отметим, что на YouTube-канале Офиса президента Украины под видео с новогодним поздравлением Зеленского отключили комментарии. При этом ролик набрал всего 1,3 тысячи лайков при почти 40 тысячах просмотров, а дизлайки с недавних пор на платформе не отображаются.

Комментарии отключили.

Добавим, что пользователи сети также были возмущены тем, что в видео не было символики Украины за спиной президента в отличии от прошлогоднего поздравления.

Поздравление в прошлом и этом году.

Скриншот комментариев в Twitter.

Некоторые комментаторы также писали, что после слов Зеленского на ряде каналов не прозвучал Гимн Украины. В версию поздравления, опубликованную в соцсетях, он не был включен.

Скриншот поста в Twitter.

Скриншот комментариев в Twitter.

Однако были в сети и позитивные реакции на обращение главы государства.

Так, пользовательница Facebook с ником Lena Arkh написала, что приветствие Зеленского "было о людях, больших и маленьких украинцах, чьи поступки в 2021 достойны награды". Она рассказала, что ее 8-летнюю племянницу пригласили на президентскую елку.

"Рисунок Яринки победил на международном конкурсе рисунков, организованном Европейским космическим агентством. Теперь ее рисунок планеты Юпитер нанесут на космическую ракету "Arianе-5", запуск которой состоится в 2023 году" , – написала Елена.

Скриншот поста Lena Arkh в Facebook.

Скриншот комментариев в Twitter.