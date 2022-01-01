Жителей оккупированных территорий не будут наказывать за паспорта РФ

Украина не будет признавать российские паспорта, которые раздали украинским гражданам на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, а сами граждане не понесут за это никакой ответственности, так как они являются заложниками России, сообщает Деловая столица.

Такое заявление сделала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Признаем ли мы такие паспорта? Нет, не признаем и признавать не будем. Будут ли люди нести ответственность, вероятно, получившие такой паспорт, написав заявление? Нет, они не будут нести ответственности. Ответственность будет нести Российская Федерация: она нарушает международное право, нарушает законодательство Украины. А людей я воспринимаю как заложников: они там вынуждены жить без возможности куда-либо уехать" , — заявила Верещук.

Вице-премьер считает, что люди получают российские паспорта не по своей воле, а по принуждению России.

"Очевидно, сегодня люди — заложники, они должны выживать. Я не могу их обвинять в том, что, к примеру, там остались пенсионеры, у которых не было куда уехать, или они уехали и вернулись. Знаю много случаев, когда люди не нашли себя за годы войны на территории, подконтрольной Украине. Мы говорим о Львове, Харькове, Запорожье. Они не смогли получить жилье, не смогли себя обеспечить и вернулись туда, потому что не нашли достойной работы, которая помогла бы им здесь выжить. И винить их сейчас я не могу и не буду" , — заключила она.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Сергей Гармаш заявил, что темпы выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО снизились из-за того, что в Кремле потеряли интерес к этому процессу после выборов в Госдуму России.