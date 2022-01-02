Гороскоп на 2 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2 января 2022 года, а это двадцать девятые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть осторожнее и тщательно следить за своим настроением, сообщает УНИАН.

Энергетика этих лунных суток наполнена искушениями, она зачастую провоцирует несчастные случаи. Поэтому поддаваться унынию и соблазнам ни в коем случае нельзя: сегодня не удастся проскочить на условный "красный свет" – кара от Вселенной будет быстрой и строгой.

Сегодня нужно:

гнать от себя мрачные и тоскливые мысли;

радоваться жизни;

совещаться и проводить обсуждения;

заниматься оздоровлением;

отправляться в деловые поездки;

заводить полезные знакомства;

строить планы.

Сегодня нельзя:

поддаваться соблазнам;

думать о плохом и жалеть себя;

грустить;

просиживать целый день дома.

Луна убывает в знаке Козерог: это усиливает в человеке амбициозность и самолюбие. А, значит, все вопросы, что затрагивают эмоциональную сферу, лучше отложить: люди сейчас не способны быть объективными и непредвзятыми рефери.

Овен

Очень сложный в эмоциональном плане день. И помощи со стороны ждать не стоит. А вот если полагаться только на себя – то день может пройти весьма продуктивно.

Телец

В вас сегодня активируются лидерские качества: ваше влияние на окружающих будет сильно как никогда. Этим стоит воспользоваться.

Близнецы

Если чувствуете, что вас что-то бесит – лучше выпустить пар сразу, но по чуть-чуть. Не ждите, пока у вас сорвет крышу – иначе рискуете испортить себе начало года грандиозным скандалом.

Рак

Сегодня представителей знака ждет немало новых впечатлений. Это будет отвлекать от повседневных дел – зато позитивный настрой вам гарантирован!

Лев

Сегодня Льву нельзя торопиться: рискуете упустить некий отличный шанс, о котором потом станете сожалеть. Особенно это касается новаторских идей и новых проектов.

Дева

Дева сегодня – прирожденный организатор. Если не получается организовать окружающих, то стоит как минимум заняться самоорганизацией: результаты вас порадуют.

Весы

Держитесь подальше от ссор, сплетен и конфликтов. Вы сегодня должны быть нейтральнее, чем Швейцария. Представителям знака не удастся сегодня занять "правильную" сторону – при любом выборе их ждут потери.

Скорпион

Сейчас не время для прямолинейности: придется осваивать науку интриг. Вспомните фильм "Начало" – и постарайтесь так же внедрить свою идею в голову подходящего исполнителя.

Стрелец

Вам может поступить сегодня очень заманчивое предложение – но не торопитесь его принимать. Это тот самый случай, когда взвешивать и отмерять стоит не семь, а все семьдесят раз.

Козерог

Очень продуктивный день: удастся переделать кучу дел. Вот только про отдых забывать не стоит, иначе рискуете подорвать свое здоровье или как минимум растратить весь трудовой энтузиазм по мелочам.

Водолей

Отличный день для нестандартных решений: не бойтесь экспериментировать сегодня. Особенно актуален этот вопрос для людей творческих профессий.

Рыбы

Не стоит обижаться на чужие советы: никто не хочет вас обидеть. В то же время и прислушиваться к этим советам необязательно: сейчас вы и сами способны решить любую задачу своим умом и своими личными силами.