В Бельгии взорвался газ в жилом доме: есть погибшие

В бельгийском городе Тюрнхаут произошел взрыв в жилом доме. Вероятно из-за утечки газа, сообщает РБК-Украина.

Взрыв произошел еще утром 31 декабря, впрочем, поисковые работы продолжались до 1 января. Взрыв разрушил несколько квартир, обрушил стены и перекрытия между этажами.

Вчера спасатели освободили из-под завалов женщину, позже ее госпитализировали. Ей повезло иметь при себе мобильный телефон во время трагедии, поскольку она сама позвонила спасателям сразу после взрыва.

Также были найдены тела четырех жертв.