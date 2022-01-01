Школы запускают обновленное меню

Новое полноценное четырехнедельное меню насчитывает 160 блюд, с ограниченным количеством соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, сообщает UBR.

С сегодняшнего дня все украинские школы должны перейти на новые нормы питания. ﻿Об этом пишет Офис президента со ссылкой на первую леди Елену Зеленскую.

"С 1 января вовсю запускаем не просто реформу питания, а реформу мышления: от мгновенного удовольствия – до осознанного и внимательного подхода к потребностям своего организма, души и разума" , – заявила жена президента Украины.

Она напомнила, что весной состоялась презентация плана мероприятий по реформированию системы школьного питания, включавшему четыре основных направления:

обновление устаревшей нормативной базы;

решение проблем качества и безопасности пищевых продуктов;

улучшение ресурсного обеспечения школ;

формирование культуры здорового питания.

В мае 2021-го было представлено новое полноценное четырехнедельное меню, которое подготовили в рамках рабочей группы шеф-повар Евгений Клопотенко и команда проекта CultFood совместно с технологами, диетологами и представителями Минздрава.

В нем – 160 блюд, ограниченное количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов.

В то же время увеличено количество молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов. Также были учтены диетические потребности школьников.