С января 2022 года Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов. Им теперь придется сдавать три теста на COVID-19, сообщает Деловая столица.

Согласно информации официального пресс-центра страны, перед выездом на Кипр турист должен сделать ПЦР-тест за свой счет не позднее чем за 48 часов до прибытия.

Новые правила вступают в силу с 4 января 2022 года. Предварительно они будут действовать до 15 января 2022 года.

Напомним, второй ПЦР-тест нужно сдать сразу по прибытии в Кипр. Третий раз необходимо сделать экспресс-тест на антиген через 72 часа после прибытия.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Кипра одобрило введение третьих доз вакцины против коронавируса людям от 18 лет.